Обама готов отложить удар по Сирии

"Если международное сообщество получит поддающийся проверке и реализуемый механизм контроля над химическим оружием в Сирии, то я целиком за это", — заявил глава Белого дома.

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По словам Обамы, он уже говорил обо всем этом с президентом России Владимиром Путиным и дал поручение госсекретарю США Джону Керри продолжать диалог на эту тему с российской стороной. Впрочем, из его высказываний не было ясно, имел ли он в виду конкретно новую инициативу или сирийскую тему в целом, сообщают Вести.

Если Башар Асад откажется от химического оружия, то удар по Сирии будет поставлен на неопределенно долгую "паузу". Международный контроль над запасами химического оружия в Сирии не решит конфликта в этой стране, но, возможно, позволит избежать военной акции, заверил Обама. "Мы должны продолжать давить на Сирию, и я буду говорить об этом в завтрашнем обращении к нации", — сказал глава Белого дома.

При этом Обама заявил, что готов рассматривать любую возможность, которая позволит избежать военной акции.

Также Обама еще не решил, следует ли использовать военную силу против Сирии, если Конгресс проголосует "против". Оценка ситуации, по его словам, последует после предстоящего голосования в Конгрессе. В то же время власти США рассматривают и возможные последствия такого удара. В частности, США допускают, что Иран и "Хезболлах" могут асимметрично ответить на использование военной силы в Сирии. Но они едва ли решатся пойти на такие действия, считает Обама.

Между тем, как стало известно, голосование в Сенате США по резолюции, санкционирующей применение Соединенными Штатами военной силы против правительственных сил президента Башара Асада, перенесено со среды, 11 сентября, на более позднюю дату. По имеющимся данным, это решение принято в связи с тем, что обсуждение фактов возможного применения химического оружия в Сирии еще продолжается.