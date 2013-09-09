В Болгарии закроют следствие, которое длилось 35 лет

Считается, что неизвестный 7 сентября 1978 года в Лондоне нанес Маркову укол отравленным зонтиком. Через четыре дня бежавший в Великобританию 49-летний диссидент скончался.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"К настоящему моменту следствие по делу продолжается. Однако 11 сентября будут основания его закрыть в связи с истечением срока давности, установленного для таких преступлений и составляющего 35 лет", - сообщила агентству представитель прокуратуры Румяна Арнаудова.

По ее словам, за время следствия, никто не был арестован, обвинен или объявлен в розыск, что не дает властям убедительных причин для его продления.