Телохранителям Саркози выдали «бронезонтики»

Телохранители президента Франции Николя Саркози обзавелись новым аксессуаром - черным зонтом, который, открываясь, превращается в оборонительный щит, сообщила британская газета The Times.

Зонтик разработан компанией Le Véritable из Шербура, портового города, который после знаменитого музыкального фильма 1964 года "Шербурские зонтики" ассоциируется с зонтами.

"Если Николя Саркози и Карла Бруни подвергнутся нападению злоумышленников, вооруженных камнями или помидорами, или даже злых собак, охранникам нужно будет просто раскрыть перед ними свои стильные высокотехнологичные зонты", - отмечается в статье, содержание которой приводит сайт InoPressa.ru.

Телохранители по всему миру давно используют для защиты своих клиентов складные щиты, похожие на дипломаты. По словам производителей, ParaPactum, который стоит 7 тысяч евро за штуку, - это первый щит в виде складного черного зонта.

Телохранителям Саркози уже приходилось раскрывать щитки, прикрывая президента от разозленных сограждан в его поездках по стране. После этих инцидентов Саркози уволил руководителей полицейских подразделений, которые допустили опасное приближение недовольных французов к его персоне, напоминает Newsru.