В первый день саммита G20 журналисты съели 26 тонн продуктов

Он отметил, что на сегодняшний день выдан 1401 аккредитационный бэдж, всего аккредитовано 1882 журналиста, пишет ИТАР-ТАСС.

Песков обратил внимание, что транспортировка прессы осуществляется по воде.

"Что весьма приятное времяпрепровождение, после напряженной работы в пресс-центре. Так вот на этот момент состоялось 104 рейса метеора" ,- добавил он, уточнив, что каждый метеор за день "пробегает по воде около 100 км".

"В ресторане за день обслужили 1500 человек. 26 тонн исходных продуктов",- продолжил Песков. "Едите много",- пошутил пресс-секретарь президента.

Он напомнил, что первая "обкатка" Стрельны проходила в 2006 году, когда был саммит G8. "Сейчас все организовано намного лучше",- отметил Песков.