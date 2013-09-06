Кэмерон: Британские ученые нашли следы применения химоружия в Сирии

Об этом британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил в интервью ВВС.

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По его словам, эти доказательства были получены британскими учеными, которые в военных лабораториях исследовали образцы материала, взятые в сирийской столице, сообщает Росбалт со ссылкой на Интерфакс.

"Мы исследовали в Британии некоторые образцы, которые были взяты из Дамаска. Они свидетельствуют о применении химоружия в пригороде Дамаска", – сказал Кэмерон.

Премьер также заявил, что Британия будет одним из лидеров в продвижении планов мирного процесса в Сирии.

Ранее глава британского кабинета министров вновь подтвердил, что Британия не примет участия в нанесении удара по Сирии из-за противодействия этому парламента страны.

Напомним, 29 августа Палата общин проголосовала против участия Великобритании в военной операции против Сирии. Эта резолюция поставила под вопрос традиционную роль Британии как самого верного союзника США в Европе.

Министр обороны Великобритании Филипп Хаммонд ранее заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты будут разочарованы отказом Королевства от участия в интервенции. В свою очередь, премьер-министр Кэмерон выразил надежду на то, что "американская общественность, американский народ и президент поймут" решение британского парламента.