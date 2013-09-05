Госсекретарь США: Арабские страны готовы "оплатить" вторжение в Сирию

"Что касается того, что арабские страны предложили взять на себя стоимость и оценить (ее), ответ — да, действительно. Они предложили. Это предложение рассматривается", — сказал Керри в среду на слушаниях в Конгрессе, передает РИА Новости.

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"Вообще-то некоторые из них сказали, что если США готовы сделать все это, как мы это делали ранее в других странах, они возьмут эти расходы. Вот как они преданны нам. Этого нет в планах, и никто не говорит об этом, но они говорят об этом серьезно", — добавил глава госдепартамента.

Лига арабских государств исключила Сирию из своих рядов, и ряд государств, где превалирует ислам суннитского толка, осуществляют поставки оружия вооруженной оппозиции в Сирии. Среди тех, кто особенно активно поддерживает оппозицию, выделяются Саудовская Аравия и Катар.

Напомним, Комитет по международным отношениям верхней палаты Конгресса США проголосовал в поддержку резолюции, санкционирующей проведения военной операции в Сирии.

Как собщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа. Некоторые СМИ сообщили о химатаке в окрестностях Дамаска, организованную войсками правительства. По данным оппозиции, число жертв составило 1,3 тысячи человек.

После этого чиновники США неоднократно заявляли о наличии у них доказательств того, что химическое оружие применили именно правительственные войска. Также Барак Обама сообщил, что США готовы нанести удар по Сирии даже без санкции американського Конгресса.

Одновременно президент России Владимир Путин заявил, что США должны предоставить инспекторам и Совету Безопасности ООН эти доказательства.