Microsoft покупает Nokia за $ 7 миллиардов
07:41, 03 сентября 2013Мир
3301
Производитель программного обеспечения Microsoft договорился о покупке подразделения Nokia, которое занимается выпуском мобильных телефонов (Devices & Services).
Сделку проведут в первом квартале будущего года / Фото : wpcentral.com
Об этом сообщается в пресс-релизе американской компании.
По теме: Гендиректор Microsoft объявил об уходе из компании
Около 2,17 миллиарда долларов Microsoft заплатит за патенты, остальные средства — пять миллиардов долларов — пойдут собственно на покупку Devices & Services, сообщает Lenta.ru.
Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом квартале будущего года. Microsoft для оплаты покупки планирует привлечь средства, размещенные на зарубежных счетах.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter