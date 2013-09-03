Microsoft покупает Nokia за $ 7 миллиардов

Об этом сообщается в пресс-релизе американской компании.

По теме: Гендиректор Microsoft объявил об уходе из компании

Около 2,17 миллиарда долларов Microsoft заплатит за патенты, остальные средства — пять миллиардов долларов — пойдут собственно на покупку Devices & Services, сообщает Lenta.ru.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в первом квартале будущего года. Microsoft для оплаты покупки планирует привлечь средства, размещенные на зарубежных счетах.