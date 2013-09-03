Германия и Франция обнародовали разведданные о химатаке в Сирии

В то же время, как пишет вечером 2 сентября газета Der Spiegel, в немецком ведомстве заявили, что хотя на вину режима президента Сирии Башара Асада в использовании оружия массового уничтожения указывает множество улик, окончательных доказательств этому пока нет.

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По словам главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Герхарда Шиндлера, техническая возможность запустить снаряды с отравляющим газом зарин была только у правительственных войск, пишет Лента.ру.

В качестве подтверждения тому, что в пригороде Дамаска применили зарин, в ведомстве назвали симптомы пострадавших, озвученные медиками в телефонном разговоре, перехваченном немецкой разведкой. Применение химического оружия BND объяснила решающей битвой за осажденный повстанцами Дамаск.

BND также ссылается на данные прослушки телефонного разговора неназванного высокопоставленного представителя «Хизбаллы», поддерживающей сирийское правительство, в котором он утверждал, что Асад совершил серьезную ошибку, применив химическое оружие.

Ранее свои данные по Сирии обнародовала также французская разведка. По информации Reuters, ведомство сообщило, что спутниковые фотографии свидетельствуют о том, что химическая атака была совершена из зоны, подконтрольной сирийским властям.

Премьер-министр Франции Жан-Марк Айро заявил, что страна намерена наказать режим Асада за использование химического оружия и будет добиваться создания коалиции для военных действий против Сирии, поскольку действия Дамаска «нельзя оставлять без ответа». В то же время политик подчеркнул, что предполагаемая операция не будет иметь целью свержение власти в стране.

Канцлер Ангела Меркель, напротив, заявила накануне, что Германия готова участвовать в операции против Сирии только в рамках мандата НАТО, ООН или Евросоюза. Власти Великобритании ранее отказались от участия в военной операции.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама в субботу направил законодателям формальный запрос на одобрение военной операции. Согласно проекту резолюции, задачей Пентагона будет лишить сирийский режим возможности использовать оружие массового уничтожения.

Необходимость военного удара обосновывается в проекте документа тем, что действия сирийских властей являются нарушением международных норм, в частности конвенции о запрещении химоружия и резолюции 1540 Совета Безопасности ООН. Вместе с тем, в документе подчеркивается, что урегулирование конфликта в Сирии может быть только политическим.

Обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.