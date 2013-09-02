МВД Грузии обещает уничтожить незаконные видеозаписи о частной жизни граждан

Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД Нино Гиоргобиани.

Ранее МВД Грузии распространило информацию о более 12 тысячах файлов, которые в последние годы были незаконно сделаны различными структурами и хранились в архиве министерства, сообщает РИА «Новости».

Вскоре ведомство обнаружило еще 5 тысяч таких видеозаписей. Видеозаписи содержат компромат на политиков, журналистов, духовных лиц и общественных деятелей. Кроме того, в Западной Грузии были обнаружены тайники с компроматом, оружием и наркотиками. С целью уничтожения компромата была создана специальная комиссия, в которую вошли представители правительства, НПО, аппарата народного защитника и общественных организаций.

Окончательное решение по уничтожению компромата было принято сегодня членами специальной комиссии. По словам Гиоргобиани, видеоматериалы будут уничтожены в присутствии журналистов.

Вопрос об уничтожении этих файлов встал после того, как первый заместитель министра внутренних дел Грузии Гела Хведелидзе выложил в интернет компрометирующее видео о журналисте Георги Паресашавили. Это стало основанием для ареста чиновника, который обвиняется по статье УК Грузии о разглашении тайны частной жизни.