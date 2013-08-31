США усилят наблюдение за сирийскими мигрантами
18:40, 31 августа 2013Мир
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ФБР усилит наблюдение за проживающими в США сирийцами, чтобы предотвратить возможную месть за операцию американских военных против режима Башара Асада.
Агентам поручили удвоить внимание
Власти опасаются, что против американцев будут устроены теракты. Об этом 31 августа сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного собеседника в спецслужбах, передает Лента.ру.
Собеседник издания пояснил, что агентам поручили удвоить внимание и перепроверить свои источники информации. В ближайшие дни сотрудники бюро планируют допросить некоторых сирийцев.
Вашингтон также предупредил сотрудников госорганизаций и частных компаний о возможных кибератаках, которые могут начаться после в связи с операцией в Сирии.
Американские власти опасаются еще и за своих союзников. Особенно, как пишет газета, их встревожило обещание Тегерана атаковать Израиль в случае войны в Сирии.
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