США усилят наблюдение за сирийскими мигрантами

Власти опасаются, что против американцев будут устроены теракты. Об этом 31 августа сообщает The New York Times со ссылкой на анонимного собеседника в спецслужбах, передает Лента.ру.

Собеседник издания пояснил, что агентам поручили удвоить внимание и перепроверить свои источники информации. В ближайшие дни сотрудники бюро планируют допросить некоторых сирийцев.

Вашингтон также предупредил сотрудников госорганизаций и частных компаний о возможных кибератаках, которые могут начаться после в связи с операцией в Сирии.

Американские власти опасаются еще и за своих союзников. Особенно, как пишет газета, их встревожило обещание Тегерана атаковать Израиль в случае войны в Сирии.