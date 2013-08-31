СМИ назвали дату атаки США на Сирию

По информации издания, атака на ключевые военные объекты в Сирии будет проведена не только с военных кораблей, но и с американских военных баз в Турции и на Кипре, отмечает Росбалт.

Другая кувейтская газета "А-Раи" сообщила, что войска Башара Асада получили приказ в случае американской атаки использовать все виды оружия, в том числе химического. При этом обе газеты ссылаются на "неназванные дипломатические источники в ряде стран Персидского залива", сообщает 9tv.co.il.

Из других источников подтверждения этой информации не поступало.