СМИ назвали дату атаки США на Сирию
16:18, 31 августа 2013Мир
10760
Американская атака на Сирию может начаться в течение ближайших часов, самое позднее, завтра. Об этом сообщает кувейтская газета "Аль-Кабас".
Атака на Сирию может начаться в течение ближайших часов
По информации издания, атака на ключевые военные объекты в Сирии будет проведена не только с военных кораблей, но и с американских военных баз в Турции и на Кипре, отмечает Росбалт.
Другая кувейтская газета "А-Раи" сообщила, что войска Башара Асада получили приказ в случае американской атаки использовать все виды оружия, в том числе химического. При этом обе газеты ссылаются на "неназванные дипломатические источники в ряде стран Персидского залива", сообщает 9tv.co.il.
Из других источников подтверждения этой информации не поступало.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter