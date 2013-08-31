НАТО не будет вмешиваться в сирийский конфликт

"Я не вижу роли НАТО в международной реакции на сирийский режим", - сказал А.Ф.Расмуссен датскому изданию Politiken.

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Он подчеркнул, что решение об участии в ударе по Сирии страны - участницы военного блока будут принимать в индивидуальном порядке, сообщает РБК.

Вместе с тем А.Ф.Расмуссен назвал применение химического оружия в Сирии "ужасающим актом" и признал, что подобные действия требуют международного ответа.

Ранее стало известно о том, что 12 стран - участниц НАТО отказались вмешиваться в сирийский конфликт без санкции Совбеза ООН.

Между тем Вашингтон готовится провести операцию в Сирии в одиночку. В Белом доме утверждают, что США могут действовать и самостоятельно, так как острой необходимости в создании коалиции нет: масштаб операции в Сирии не столь велик, как операции в Ливии в 2011г.

"США нужна лишь дипломатическая поддержка ключевых союзников, а с этим проблем нет", - прокомментировал ситуацию представитель Белого дома.

Напомним, решение нанести военный удар по Сирии США озвучили после появления информации о предположительном использовании силами Башара Асада химического оружия.

Между тем официальный Дамаск обвиняет в использовании химического оружия повстанцев. В Сирии побывали инспекторы ООН, целью которых было расследование этого ЧП.