США готовы воевать в Сирии только с союзниками
07:52, 30 августа 2013Мир
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США начнут военную операцию в Сирии только в составе международной коалиции.
Вашингтону удастся найти союзников - Минобороны
Об этом, как сообщает 30 августа Reuters, заявил американский министр обороны Чак Хэйгел.
«Это цель президента Обамы. Каким бы ни было решение, это будет международное сотрудничество», — цитирует агентство министра, передает Лента.ру.
Хэйгел добавил, что переговоры с Великобританией, которая ранее отказалась участвовать в атаке на Сирию, будут продолжены. Он выразил уверенность, что Вашингтону удастся найти союзников.
Ранее источники в администрации президента США утверждали, что Америка готова самостоятельно нанести удар по Сирии.
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