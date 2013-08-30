США готовы воевать в Сирии только с союзниками

Об этом, как сообщает 30 августа Reuters, заявил американский министр обороны Чак Хэйгел.

«Это цель президента Обамы. Каким бы ни было решение, это будет международное сотрудничество», — цитирует агентство министра, передает Лента.ру.

Хэйгел добавил, что переговоры с Великобританией, которая ранее отказалась участвовать в атаке на Сирию, будут продолжены. Он выразил уверенность, что Вашингтону удастся найти союзников.

Ранее источники в администрации президента США утверждали, что Америка готова самостоятельно нанести удар по Сирии.