США готовы воевать в Сирии только с союзниками

07:52, 30 августа 2013
Мир
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США начнут военную операцию в Сирии только в составе международной коалиции. 

Вашингтону удастся найти союзников - Минобороны

Об этом, как сообщает 30 августа Reuters, заявил американский министр обороны Чак Хэйгел.

«Это цель президента Обамы. Каким бы ни было решение, это будет международное сотрудничество», — цитирует агентство министра, передает Лента.ру.

Хэйгел добавил, что переговоры с Великобританией, которая ранее отказалась участвовать в атаке на Сирию, будут продолжены. Он выразил уверенность, что Вашингтону удастся найти союзников.

Ранее источники в администрации президента США утверждали, что Америка готова самостоятельно нанести удар по Сирии.

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