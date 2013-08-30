Опрос: половина американцев не против разбомбить Сирию на расстоянии

При этом 50% участников опроса отнеслись положительно к плану, подразумевающему обстрел территории Сирии крылатыми ракетами с кораблей ВМС США, 44% выступили против. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование телеканала NBC News.

С утверждением, что применение химического оружия любой страной означает пересечение "красной линии", что может повлечь за собой ответные действия со стороны США, согласились 58% респондентов. Тем не менее, 79% участников опроса считают, что президент должен получить одобрение конгресса до того, как принимать какие-либо меры.

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Лишь 21% опрошенных считают, что действия в отношении правительства Сирии затрагивает национальные интересы США. С этим утверждением не согласились 33% респондентов, 45% не определились с ответом. Всего 27% опрошенных посчитали, что вмешательство США сможет улучшить ситуацию для жителей Сирии, 41% высказались против.

В ходе исследования были опрошены 700 американцев старше 18 лет. Опрос проводился в минувшие два дня.

Очередное обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщили о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска. Сирийские власти отвергли обвинения, а коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.