Сноуден использовал чужие аккаунты для доступа к информациии

Каждый профиль пользователя во внутрикорпоративной сети АНБ (NSAnet) имеет определенный уровень доступа. Как и у многих сотрудников агентства, у Сноудена был допуск к документам под грифом "совершенно секретно". Тем не менее, некоторые файлы оставались доступными только руководству, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал NBC News.

В качестве системного администратора Сноуден имел возможность вносить изменения в профили пользователей NSAnet. Сообщается, что АНБ уже выявило несколько случаев, когда Сноуден злоупотреблял служебным положением и использовал чужие аккаунты, чтобы получить доступ к секретным файлам.

Экс-сотрудник ЦРУ Сноуден обнародовал в СМИ сведения о программах слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Он бежал из США, которые рассматривают его действия как государственную измену. Проведя больше месяца в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево", куда он прилетел из Гонконга, Сноуден 31 июля получил временное убежище в РФ.