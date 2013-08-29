Великобритания нашла правовое основание для удара по Сирии

Об этом заявил глава МИД Великобритании Уильям Хейг. Так он прокомментировал BBC вынесение на голосование в парламенте вопроса о военной операции против Сирии.

Действия, которые Соединенное Королевство намерено предприять в отношении арабской республики, будут рассмотрены сегодня на экстренной сессии Палаты общин, передает NEWSru.com со ссылкой на ИТАР-ТАСС.

В документе, который премьер-министр Дэвид Кэмерон представит депутатам, разъясняется, что правительственный план подразумевает акт устрашения властей САР с целью заставить их отказаться от применения химического оружия.

Данный проект "не санкционирует любые действия в Сирии с более широкими целями", пояснил Хейг. "Со стороны международного сообщества требуется жесткий ответ, и в случае необходимости могут потребоваться военные действия, которые будут легальными, пропорциональными и нацеленными на спасение жизней путем предотвращения дальнейшего использования сирийского химического оружия", - такую позицию будет предложено поддержать законодателям, разъяснил глава МИД.

В документе также подчеркивается, что любое применение химического оружия с точки зрения "обычного права" представляет собой военное преступление.

В проекте правящей коалиции обращается внимание на то, что "Совет Безопасности ООН за последние два года не смог добиться принятия консолидированных мер в ответ на кризис в Сирии".

"Совбез должен получить возможность немедленно изучить информацию инспекторов (ООН в Сирии после завершения их миссии). Должны быть приняты все усилия, чтобы добиться резолюции Совбеза, поддерживающей военную операцию, прежде, чем она начнется", - отмечается в документе.

Кроме того, план британского правительства предусматривает, что после завершения работы инспекторов ООН в САР Палата общин проголосует по проекту повторно. В случае одобрения Соединенное Королевство будет "непосредственно участвовать" в карательном ударе по Сирии.

Хейг также отметил, что кабинет министров, вынося на рассмотрение парламента подобное предложение, последовательно продолжает политический курс в отношении Сирии.

Данный документ "подтверждает: правительство последовательно в своей позиции, что мы должны быть готовы принять меры с целью предотвратить использование химоружия режимом (президента Сирии Башара) Асада", заключил глава Форин оффиса.