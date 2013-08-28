Фильм "Гравитация" открыл Венецианский кинофестиваль

Смотр начался с показа фильма "Гравитация" с Джорджем Клуни и Сандрой Буллок, действие в котором происходит в открытом космосе.

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Впервые старейший фестиваль в мире обращается к технологии 3D, публике выдают специальные очки, в которых фильм-катастрофа смотрится еще более эффектно, сообщает ИТАР-ТАСС.

Несмотря на то, что критики традиционно с некоторым пренебрежением пишут о церемонии открытия, которая имеет ярко выраженный коммерческий налет, команду "Гравитации" на Лидо встретили удивительно тепло. Видимо, не последнюю роль тут сыграло знаменитое обаяние Джорджа Клуни.

Авторами "Гравитации" выступили отец и сын Альфонсо и Хонас Куароны. Альфонсо Куарон в 2006 году привозил в Венецию фильм-антиутопию "Дитя человеческое", повествующую о том, что на Земле дети перестали рождаться естественным путем.

Основное жюри возглавляет классик итальянского кинематографа Бернардо Бертолуччи.

Творческая гонка начинается 28 августа и завершится 7 сентября вручением статуэток "Золотого" и "Серебряного львов Святого Марка", Гран-при жюри, "Кубков Вольпи" за лучшие мужскую и женскую роли, премии за лучший сценарий, специальной премии жюри и премии имени Марчелло Мастроянни молодому актеру.