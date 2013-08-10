Госпремию им. Довженко в этом году никто не получит

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Министерства культуры Украины.

«На заседании Комитета по присуждению Государственной премии Украины им. Александра Довженко, состоявшемся 24 июля 2013 года, постановили считать указанную премию не присужденной в 2013 году. Основанием для такого решения стало Положение о Комитете по Государственной премии Украины им. Александра Довженко, утвержденное постановлением Кабинета министров Украины от 12.12.1994 № 833 (с изменениями), в соответствии с которым ни один из претендентов на получение указанной премии не набрал 3/4 голосов членов Комитета», - говорится в сообщении, обнародованном 9 августа.

*** Государственная премия Украины имени Александра Довженко была учреждена в 1994 году по случаю 100-летия со дня рождения выдающегося деятеля украинской культуры Александра Довженко. Эта премия является наградой за весомый вклад в развитие украинского киноискусства. Ежегодно Президентом Украины присуждается одна такая премия по представлению Комитета по Государственной премии Украины имени Александра Довженко.

В 2012 году премия им. Довженко была посмертно присуждена актеру театра и кино, Герою Украины, народному артисту Украины, лауреату Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, академику Национальной академии искусств Украины Богдану Ступке.