Суд Либерии снял обвинения с пловца Лисогора

Суд в Либерии снял все обвинения с известного украинского пловца Олега Лисогора, который был задержан там по подозрению в похищении человека.

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Об этом сообщил РИА Новости директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Либерийское издание Heritage ранее сообщало, что Лисогор, многократный чемпион мира и Европы по плаванию, и его бизнес-партнер Николай Чернышев несколько дней незаконно удерживали в одной из квартир столицы Либерии Монровии гражданина Украины Ивана Слипченко, который был сотрудником одного из развлекательных центров Монровии.

По данным издания, Лисогора и Чернышева якобы задержала полиция и им были предъявлены обвинения. Позже пловец подтвердил свое задержание в Либерии и возбуждение против него дела.

"Состоялось заседание суда по делу Лисогора, и суд своим решением отменил все обвинения, выдвинутые против него", - сказал Перебейнис в комментарии агентству в среду. По его словам, на данный момент он не располагает информацией, намерена ли сторона обвинения подавать апелляцию на решение суда.