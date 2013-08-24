Египет открыл границу с сектором Газа

Единственный переход, связывающий палестинский анклав с соседним Египтом, приостановил работу в понедельник, когда неизвестные боевики расстреляли в приграничном районе 25 египетских полицейских.

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Об этом сообщил РИА Новости источник на палестинской стороне погранперехода "Рафах".

"Египетские власти сообщили нам, что частично открывают "Рафах"в гуманитарных целях для определенных категорий людей - больных, выезжающих на лечение, лиц, имеющих постоянное местожительство за границей, и поданных иностранных государств", - сказал собеседник агентства.

В условиях израильской блокады "Рафах" остается единственными воротами во внешний мир для абсолютного большинства из полутора миллионов жителей палестинского анклава, контролируемого исламистским движением ХАМАС.