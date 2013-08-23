В Нигере наводнение оставило без крова 24 тысяч человек, есть жертвы

Нигер, страну с крайне засушливым климатом, с начала августа заливают дожди. Многие реки вышли из берегов, затопив обширные районы. В результате наводнений погибли 13 человек, свыше 24 тысяч остались без крова.

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Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Бюро по координации гуманитарной помощи ООН, в столице страны Ниамее, разрушены 2120 жилых построек, уничтожены 1672 гектара посевов зерновых культур.

Власти смогли предоставить временное жилье всем пострадавшим от стихии, разместив их в школах и предоставляя воду и продукты питания. Особое внимание в оказании помощи уделяется тем населенным пунктам, которые оказались отрезанными от внешнего мира водой. Это касается в первую очередь жителей области Маради.

Эксперты ООН опасаются, что после окончания сезона дождей Нигер может подвергнуться "нашествию" саранчи - при таком обилии осадков созданы благоприятные условия для массового размножения личинок. Сейчас в этой западноафриканской стране в разгаре сельскохозяйственный сезон.