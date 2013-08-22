СМИ: В России начали эвакуацию из затопленного Хабаровска

По данным властей Хабаровска, около 850 человек эвакуировали. Однако, отселять кого-то еще, пока не известно, передает Радио Свобода.

Местные власти прогнозируют, что уровень воды может подняться еще выше. Метеорологическая служба заявляет, что пик в 780 сантиметров уровень воды может достичь до 28 августа.

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«На сегодня подтоплены около 650 домов и более 900 придомовых территорий. Продолжается эвакуация граждан. У нас сегодня подготовлено мест на 11,5 тысячи человек, которых мы готовы эвакуировать», - заявил исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Шпорт.

В 300 километрах ниже по течению уровень воды в Комсомольске-на-Амуре уже начал подниматься, а регионы восточнее Хабаровска готовятся к наводнению.

Правительство России послало военных в подтопленный регион, чтобы строить защитные барьеры вдоль берегов реки и оказывать помощь тысячам людей, чьи дома и хозяйства затопило.

Сообщается также о гибели десятков людей из-за наводнения на Амуре с китайской стороны.

Уровень воды в Амуре поднялся на рекордную отметку со времени начала ведения таких замеров около 120 лет назад.