СМИ: В России начали эвакуацию из затопленного Хабаровска
Река Амур вблизи российского Хабаровска поднялась на уровень выше 700 сантиметров, став причиной первых отселений людей из этого города.
По данным властей Хабаровска, около 850 человек эвакуировали. Однако, отселять кого-то еще, пока не известно, передает Радио Свобода.
Местные власти прогнозируют, что уровень воды может подняться еще выше. Метеорологическая служба заявляет, что пик в 780 сантиметров уровень воды может достичь до 28 августа.
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«На сегодня подтоплены около 650 домов и более 900 придомовых территорий. Продолжается эвакуация граждан. У нас сегодня подготовлено мест на 11,5 тысячи человек, которых мы готовы эвакуировать», - заявил исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Шпорт.
В 300 километрах ниже по течению уровень воды в Комсомольске-на-Амуре уже начал подниматься, а регионы восточнее Хабаровска готовятся к наводнению.
Правительство России послало военных в подтопленный регион, чтобы строить защитные барьеры вдоль берегов реки и оказывать помощь тысячам людей, чьи дома и хозяйства затопило.
Сообщается также о гибели десятков людей из-за наводнения на Амуре с китайской стороны.
Уровень воды в Амуре поднялся на рекордную отметку со времени начала ведения таких замеров около 120 лет назад.