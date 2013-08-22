На Китай обрушился уже 12-й за сезон тайфун (фото)
09:40, 22 августа 2013Мир
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Уже 12-й за этот сезон тихоокеанский тайфун "Трами" обрушился сегодня на восточное побережье Китая возле города Фуцин.
Китай борется с тайфунами / Фото: Синьхуа
По информации местных метеорологов, сила ветра в эпицентре циклона составила 35 м в секунду.
Сила ветра достигала 45,5 м/с / Фото: Синьхуа
В приморских районах до раннего утра четверга сила ветра достигала 10-14 баллов, сообщает агенство Синьхуа. Максимальная сила ветра местами достигала 45,4 м в секунду.
Трами движется на Запад Китая / Фото: Синьхуа
В некоторых районах провинции Фуцзянь тайфун вызвал сильные дожди: за 6 часов со вчерашнего вечера в 271 населенном пункте выпало более 50 мм осадков. Местами количество осадков достигало 338,2 мм.
По прогнозу метеорологов, "Трами" будет двигаться в западном направлении.
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