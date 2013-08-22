На Китай обрушился уже 12-й за сезон тайфун (фото)

По информации местных метеорологов, сила ветра в эпицентре циклона составила 35 м в секунду.

В приморских районах до раннего утра четверга сила ветра достигала 10-14 баллов, сообщает агенство Синьхуа. Максимальная сила ветра местами достигала 45,4 м в секунду.

В некоторых районах провинции Фуцзянь тайфун вызвал сильные дожди: за 6 часов со вчерашнего вечера в 271 населенном пункте выпало более 50 мм осадков. Местами количество осадков достигало 338,2 мм.

По прогнозу метеорологов, "Трами" будет двигаться в западном направлении.