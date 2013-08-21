Телеканал сообщает о 500 жертвах химического оружия в Сирии

По крайней мере 500 человек были убиты в результате газовой атаки в восточном пригороде Дамаска, - сообщил телеканал Аль-Арабия, ссылаясь на сирийских активистов.

По данным агентства Рейтер, сообщение об использовании химических веществ пока нельзя проверить.

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Новость о химической атаке совпала с визитом в Дамаск группы экспертов Организации Объединенных Наций, которые должны проверить информацию об использовании химоружия в стране.