Телеканал сообщает о 500 жертвах химического оружия в Сирии
09:42, 21 августа 2013Мир
2015
Поступают сообщения о массовой атаке пригородов Дамаска - подтверждения нет.
ТВ сообщает о применении химоружия в Сирии
По крайней мере 500 человек были убиты в результате газовой атаки в восточном пригороде Дамаска, - сообщил телеканал Аль-Арабия, ссылаясь на сирийских активистов.
По данным агентства Рейтер, сообщение об использовании химических веществ пока нельзя проверить.
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Новость о химической атаке совпала с визитом в Дамаск группы экспертов Организации Объединенных Наций, которые должны проверить информацию об использовании химоружия в стране.
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