Сирия согласилась расследовать на условиях ООН применение химического оружия

Принципиальная договоренность о расследовании уже была достигнута ранее, однако всемирная организация и сирийские власти проговаривали условия сотрудничества, необходимого для эффективной и безопасной работы экспертов, передает ИТАР-ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН с удовлетворением объявляет, что правительство Сирии дало официально согласие с модальностями сотрудничества, необходимого для надлежащей, безопасной и эффективной работы миссии", - отмечается в распространенном в среду, 14 августа, заявлении официального представителя генсека Мартина Несирки.

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"Генеральный секретарь выражает свою признательность правительству Сирии за сотрудничество с его стороны. Нашей целью остается проведение полностью независимого и беспристрастного расследования", - заверил Несирки.

По его словам, теперь прибытие группы инспекторов в Сирию "неминуемо". Несирки подтвердил, что команда под руководством шведского профессора Оке Сельстрёма, находящаяся в Гааге, отбудет в Сирию в самое ближайшее время и пробудет там по меньшей мере 14 дней. Этот срок может быть увеличен "по взаимному согласию", пояснил он.

Направляемая в Сирию группа следователей состоит из примерно десяти экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) без представителей пяти стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, Великобритания, Китай, США, Франция).

По договоренности с правительством САР инспекторы будут одновременно расследовать три предполагаемые химические атаки.

Официально объявлено, что одним из мест, куда они отправятся, будет Хан-эль-Асаль, где, как утверждают сирийские и российские власти, 19 марта боевики применили нервно-паралитический газ зарин.

Соединенное Королевство, США и Франция, со своей стороны, передали секретариату всемирной организации сведения о случаях применения химического оружия властями САР против мятежников.

В общей сложности ООН располагает утверждениями о 13 атаках с использованием отравляющих веществ.