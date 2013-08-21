Сторонники экс-президента Египта вышли на улицы Парижа

На авеню Ош, ведущей к одному из символов Парижа - Триумфальной арке, собрались более сотни сторонников Мурси в национальных одеждах, передает корреспондент РИА Новости. В руках они держат портреты Мурси и фотографии жерв вооруженных столкновений, волна которых захлестнула Египет на прошлой неделе.

Безопасность мероприятия обеспечивают усиленные наряды полиции, движение по улице частично перекрыто.

В Египте продолжаются беспорядки, последовавшие за отстранением от власти президента Мухаммеда Мурси. В стране объявлено чрезвычайное положение, а в 14 городах введен комендантский час. На прошлой неделе противостояние властей и исламистов переросло в силовую конфронтацию, в которой погибли более 900 человек.