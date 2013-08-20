Белорусские таможенники изъяли у украинца "Опель"
В автодорожном пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинском участке границы сотрудники Гомельской таможни изъяли у гражданина Украины легковой автомобиль «Опель Виваро» предположительной стоимостью 150 млн рублей (16 тыс. 816 долларов).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственного таможенного комитета Беларуси.
В ходе разбирательства было установлено, что владелец автомобиля в мае этого года временно ввез его на территорию Таможенного союза и впоследствии передал его без разрешения таможенного органа своему брату, который и собирался покинуть пределы Беларуси в нарушение действующего законодательства.
«Водитель «Опель Виваро», ввозивший автомобиль, нарушил нормы Таможенного кодекса, согласно которому иностранное транспортное средство, временно ввезенное для личного пользования на территорию Таможенного союза, может передаваться в пользование другому лицу в исключительных случаях только с разрешения таможенного органа», - подчеркнули в ГТК Беларуси.
Дальнейшую судьбу автомобиля, принадлежащего украинцу, определит суд.