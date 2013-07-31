Ассанж призвал журналистов защищать своих информаторов

По словам Ассанжа, журналистские организации США обычно избегают участия в защите своих источников перед судом. По его мнению, "все журналисты обязаны защищать свои источники - по возможности юридически - а также оказывать им некую правовую и политическую поддержку".

Во вторник военный суд США оправдал Мэннинга по 6 обвинениям, в т.ч. по наиболее серьезному обвинению в помощи врагу.

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Однако при этом признал виновным по 15 другим обвинениям, включая пять эпизодов шпионажа, пять случаев кражи, один эпизод компьютерного мошенничества. Ранее Мэннинг признал себя виновным в десяти преступных эпизодах.