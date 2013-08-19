СМИ: Экс-президенту Египта Мухаммеду Мурси продлили арест на еще 15 суток

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Президент Мурси был свергнут египетскими военными 3 июля на фоне массовых протестов против его правления. Генпрокуратура страны приняла решение арестовать его, а затем неоднократно продлевала срок содержания под стражей по делу о возможном сговоре с палестинским движением ХАМАС. В последний раз арест Мурси продлевался 15 августа.

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Сторонники Мурси устраивают по всей стране многотысячные шествия, которые приводят к ожесточенным столкновениям с силовиками. В стране объявлено чрезвычайное положение, а в 14 городах введен комендантский час. По официальным данным, со среды жертвами конфронтации стали 830 человек.