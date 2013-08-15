Суд продлил арест экс-президенту Египта

В Египте суд продлил свергнутому президенту страны Мухаммеду Мурси арест на 30 суток, передает Reuters.

В понедельник ему уже продлевали арест — на 15 суток, -отмечает Газета.ру.

Мурси находится под стражей с 26 июля. Его обвиняют с сговоре с ХАМАС, убийстве заключенных и похищении солдат.

Тем временем в стране продолжаются столкновения исламистов с военными и полицией. По официальным данным, число жертв составляет 525 человек, более 3 тыс. получили ранения .