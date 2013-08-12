Арест Мурси продлили на 15 суток - СМИ

Власти Египта продлили арест свергнутого президента-исламиста Мухаммеда Мурси на 15 суток, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

По какому делу продлен арест, не уточняется.

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Египетские военные в начале июля сместили президента Мурси на фоне массовых протестов против его правления. Генпрокуратура страны 26 июля приняла решение арестовать экс-президента на 15 суток в рамках расследования предъявленных ему обвинений в организации и участии в нападениях на военных, полицейские участки и тюрьмы во время событий января-февраля 2011 года.