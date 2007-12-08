Далай-лама заявил, что в следующем воплощении может быть женщиной

Далай-лама не исключает, что в следующем воплощении он будет женщиной.

Об этом духовный лидер тибетского буддизма заявил во время визита в Милан, передает ИТАР-ТАСС.

«Женщины и мужчины имеют равные права в буддизме. И если женщина окажется более полезной, лама может воплотиться в женском обличье», — сказал Далай-лама.

Согласно буддийским канонам, Далай-лама считается воплощением Будды. И когда умирает, его дух переселяется в тело маленького мальчика, которого должны найти в течение двух лет после смерти предыдущего духовного лидера.

Как отмечает телекомпания НТВ, на прошлой неделе 72-летний Далай-лама выступил с другими сенсационными заявлениями. Сначала он сообщил, что вопреки традиции укажет своего преемника еще до своей смерти, а потом решил провести референдум о том, стоит ли ему вообще перерождаться.

Если большинство проголосует «против», то, по словам тибетского лидера, он готов прервать шестисотлетнюю традицию реинкарнации Далай-лам.