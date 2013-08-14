ДТП во Франции: украинец боялся, что его убьют на конечной остановке

Причиной неадекватного поведения гражданина Украины, которого обвиняют к причастности к катастрофе рейсового автобуса на юге Франции, могли стать опасения за свою жизнь.

Об этом заявил прокурор французского города Нарбонна Давид Шармац.

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Как сообщает ИТАР-ТАСС, пассажир заподозрил, что водитель пытается вывезти его в Испанию, чтобы там его могли убить.

По словам прокурора, во время поездки украинец потребовал остановить автобус, однако, когда водитель ему отказал, он выхватил руль. Это и привело к аварии.

Шармац отметил, что гражданин Украина воспринял отказ как "подтверждение того, что он является жертвой заговора".

Все произошло стремительно, после того, как шофер сказал ему: "Нет, мы ведь только что делали остановку". Он схватил руль и резко повернул, рассказал прокурор.

Рейсовый автобус компании "Евролайнс", следовавший по маршруту Марсель-Мурсия /Испания/, разбился в воскресенье ночью на скоростной магистрали А9 в районе города Фиту в департаменте Од на юге Франции. Автобус с пассажирами упал с высокого откоса. В результате погибли два человека, госпитализированы были более трех десятков человек, трое получили тяжелые ранения. В общей сложности в машине находились 41 пассажир и трое шоферов. Большинство из них - граждане Франции и Испании. Среди пострадавших оказались и трое россиян, они были направлены в больницы Перпиньяна и Нарбонны, где им оказали помощь.

29-летний гражданин Украины прошел психиатрическую экспертизу. Медики выявили у него серьезные отклонения: он систематически страдает припадками параноидального типа.

В скором времени он должен пройти еще несколько медицинских проверок.

Вдобавок выяснилось, что незадолго до того, как сесть в автобус, украинец пытался завербоваться во французскую армию. "В городе Обань рядом с Марселем он явился в Иностранный легион и сдал тесты, однако, его не взяли", - сообщил Шармац.

"Сейчас он совершенно отрешен от мира. Пока им занимаются, он доволен, потому что это означает, что заговор, который он сам себе придумал, не осуществляется", - добавил прокурор.