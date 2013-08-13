ДТП во Франции: Украинцу назначили еще одну психиатрическую экспертизу

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

"По информации Консульства Украины в Марселе, сегодня речь идет о необходимости проведения дополнительной экспертизы гражданина Украины, который задержан в связи с автокатастрофой во Франции. Необходимость проведения дополнительной экспертизы обоснована необходимостью определения степени болезни и возможности уголовного преследования и осуждения гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что сегодня Консульство Украины в Марселе решает вопрос посещения консулом задержанного украинца с целью предоставления ему консульско-правовой помощи и проверки условий его содержания.

Как сообщал УНИАН, французская газета Le Point со ссылкой на AFP написала, что украинский пассажир, который сознался, что спровоцировал трагическое ДТП с автобусом на трассе A9 на юге Франции 11 августа, может быть неподсудным, поскольку психиатр признал его психически больным. По словам психиатра, который 12 августа осмотрел украинца, ехавшего к родственникам в Испанию, тот страдает от бреда параноидального типа, заявил прессе прокурор Давид Шармац.

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"Это значит, что по результатам первой психиатрической экспертизы, пассажир (...) не будет нести ответственности за свои действия", - сказал прокурор. Однако, по словам прокурора, новые экспертизы, которые будут сделаны в рамках расследования уголовного дела, должны подтвердить или опровергнуть диагноз.

Газета приводит слова испанского водителя автобуса, который после выхода из больницы заявил, что пассажир попросил его остановиться, чтобы удовлетворить насущную потребность. По словам прокурора, водитель отказался остановить автобус, сказав пассажиру, что следующая остановка будет в Барселоне, и до нее несколько километров. "Он (пассажир) схватил руль и нанес удар справа, чтобы его остановить", - сказал прокурор.

Ранее гражданин Украины сознался, что стал виновником катастрофы автобуса.

Автокатастрофа произошла на юге Франции, в районе города Фиту, в ночь на 11 августа. Во время падения автобуса с высокой насыпи погибли двое пассажиров. Госпитализированы более 30 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе было трое водителей и 41 пассажир.

Автобус фирмы Eurolines ехал из Марселя в Мурсию, на юг Испании. Префект департамента Од (Aude), в котором произошло ДТП, Луи Ле Фран сообщил прессе, что среди пассажиров были украинцы и россияне, а также французы и испанцы.