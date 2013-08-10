США откроют 18 из 19 закрытых дипмиссий в Африке и на Ближнем Востоке

Об этом сообщила представитель Госдепартамента Джен Псаки, передает РИА Новости.

"Наше посольство в Сане (Йемен) останется закрытым из-за продолжающихся опасений относительно потока угроз, показывающих возможность террористических атак со стороны "Аль-Каиды на Аравийском полуострове", - заявила она.

По словам Псаки, также останется закрытым генконсульство в Лахоре (Пакистан), закрытое 8 августа из-за аналогичных угроз.

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С 4 августа были закрыты посольства и консульства США в Африке и на Ближнем Востоке - в Абу-Даби и Дубае (ОАЭ), Аммане (Иордания), Каире (Египет), Эр-Рияде, Джидде и Дахране (Саудовская Аравия), Дохе (Катар), Эль-Кувейте (Кувейт), Манаме (Бахрейн), Маскате (Оман), Сане (Йемен), Триполи (Ливия), Антананариву (Мадагаскар), Бужумбура (Бурунди), Джибути (столица одноименного государства), Хартуме (Судан), Кигали (Руанда) и Порт-Луи (Маврикий).

Как сообщал УНИАН, 4 августа американский сенатор Саксби Чамблисс заявил, что угроза, которая вынудила США закрыть более 20 своих посольств и дипломатических миссий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, была самой серьезной за последние несколько лет.

Чамблисс, входящий в комиссию Сената США по разведке, сказал, что данные, перехваченные разведкой, напоминали ситуацию, сложившуюся накануне 11 сентября 2001 года.

Конгресмен Датч Рупперсбергер, в свою очередь, отметил, что коммуникация происходила между самыми высокопоставленными представителями "Аль-Каиды" на Аравийском полуострове.

2 августа США также выпустили уведомление для американцев, путешествующих по всему миру, в котором предупредили об опасности террористических атак со стороны "Аль-Каиды" и связанных с ней группировок. Срок действия предупреждения истекает 31 августа 2013 года.