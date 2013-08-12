Штаб Навального ответил на обвинения Генпрокуратуры

В понедельник Генпрокуратура РФ заявила, что сведения об иностранном финансировании избирательной кампании Навального подтвердились.

Как сообщает РИА Новости, ведомство, в частности, отмечает, что через электронную платежную систему "Яндекс-деньги"свыше 300 иностранных юридических и физических лиц, а также анонимных жертвователей из 46 стран мира направили в электронные кошельки Навального и членов его предвыборного штаба деньги на избирательную кампанию.

"Нет, это не соответствует действительности. Поступления на "Яндекс-кошельки" наших сторонников никак не связаны с поступлениями в избирательный фонд. Средства на избирательную кампанию идут через избирательный счет, открытый в Сбербанке Алексеем Навальным", - сказал представитель предвыборного штаба Владимир Ашурков.

Он подчеркнул, что деньги на предвыборную кампанию поступают только от граждан РФ. "И мы очень внимательно за этим следим", - добавил Ашурков.