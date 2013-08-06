В США суд пожизненно запретил двум детям обсуждать добычу газа

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

По данным издания, семья Хэллоувич, в которой проживали дети, ранее подала иск на газодобывающую компанию Range Resources Ltd. Родители детей считали, что развернутая компанией добыча газа рядом с их фермой наносит ущерб их собственности и вредит здоровью детей.

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Стороны тяжбы пришли к мировому соглашению еще в 2011 году, однако подробности этих договоренностей стали известны только в последнее время. В рамках соглашения компания согласилась заплатить семье Хэллоувич 750 тысяч долларов, в обмен истцы обязались снять претензии к газовикам и никогда впредь не обсуждать проблемы газовой промышлености.

Такие сделки между гражданами и добывающими компаниями не являются редкостью в США, но на этот раз внимание СМИ привлек тот факт, что суд распространил ее условия и на детей Хэллоувич - 10-летнего мальчика и его 7-летнюю сестру.

Представитель Range Resources уже заявил, что компания не требовала, чтобы судебный ордер действовал и в отношении детей. По его мнению, условия мирового соглашения в области нераспространения информации на них не распространяется.