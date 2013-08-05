В России могут разрешить прописываться на даче, но только россиянам

"Прописывать" на дачах будут только граждан России, введение такого ограничения в качестве одного из условий получения постоянной регистрации на садовых и дачных участках рассмотрят правительство и Дума.

Об этом сообщил премьер РФ Дмитрий Медведев в своем видеоблоге. По словам Медведева, многих волнует, не откроет ли это лазейку для нелегальных мигрантов и не возникнут ли "резиновые дома", по аналогии с "резиновыми квартирами", пишет РИА Новости.

"Напомню, что, в принципе, речь идет о постоянной регистрации. Для того, чтобы ее получить необходимо пройти достаточно сложную процедуру в Федеральной миграционной службе, ее никто не отменял, и представить достаточно серьезный набор документов. Все это, надеюсь, снизит риск фиктивной регистрации, и в этом случае будут соблюдаться все правила", - сказал Медведев.

"Кроме того, есть мнение, которое высказывали эксперты, которые работают при правительстве, чтобы регистрировать по такому месту жительства, на садовом или дачном участке, только граждан нашей страны, граждан России, и в этом случае эти риски будут сведены к минимуму. Подобное предложение мы обязательно рассмотрим, и депутаты тоже", - пообещал глава правительства.