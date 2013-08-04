Угрожавшего взорвать дом москвича втащили в квартиру (фото)

В сообщении уточняется, что в 18:44 спасатели сумели проникнуть в квартиру и схватить стоявшего на карнизе жильца. Его передали медикам. Эвакуированные из дома жильцы вернулись в квартиры, пострадавших нет.

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Мужчина простоял на карнизе седьмого этажа дома 91 по проспекту Вернадского несколько часов. Он утверждал, что повредил газовую трубу и может взорвать все здание. Запаха газа спасатели в подъезде не почувствовали, но на всякий случай газоснабжение решили перекрыть, а часть жильцов эвакуировали. На месте происшествия помимо полиции и спасателей работали психологи, сообщает Lenta.ru.

В полицию обратились соседи мужчины, обратившие внимание на его неадекватное поведение. Высказывались предположения, что он мог находиться в состоянии опьянения или нервного перевозбуждения.