В Сирии ввели запрет на финансовые операции в иностранной валюте
15:13, 04 августа 2013Мир
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С сегодняшнего дня в Сирии запрещены все финансовые операции в иностранной валюте.
Асад запретил финансовые операции в иностранной валюте
Соответствующий указ подписал Президент республики Башар Асад, передает ИТАР-ТАСС.
Отныне все виды коммерческих сделок и денежных выплат должны осуществляться исключительно в национальной валюте - сирийских фунтах.
Нарушителям грозит лишение свободы сроком от шести месяцев до трех лет и выплата денежного штрафа. Более суровое наказание (от 3 до 10 лет тюрьмы и каторжные работы) полагается за спекуляции валютой в крупных размерах.
Местные комментаторы связывают этот шаг с переводом сирийской экономики на "военные рельсы" и ужесточением борьбы с преступностью.
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