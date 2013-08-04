В Швейцарии молодые супруги погибли, сорвавшись с фуникулера
13:39, 04 августа 2013Мир
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В Швейцарии супруги погибли, сорвавшись с фуникулера, их ребенок выжил.
Фуникулер по неизвестным причинам отцепился от троса / Фото : markych.livejournal.com
В горах Швейцарии фуникулер упал и разбился о скалу. В результате погибла суружеская пара. Их годовалый малыш получил серьезные травмы.
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Трагедия произошла в кантоне Швиц, передает РИА "Новости". Фуникулер по неизвестным причинам отцепился от троса через 900 м после старта и рухнул с высоты 30 м.
Как выяснилось в результате расследования, фуникулер не был предназначен для перевозки людей.
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