Трехлетнего ребенка спасли от падения из окна

Как рассказала руководитель пресс-службы Управления ДСНС в Житомирской области Ирина Романюк, 2 июля в 13:30 на пункт связи 10 Государственной пожарно-спасательной части Новоград-Волынского района поступило сообщение о том, что на подоконнике 3-го этажа многоквартирного пятиэтажного жилого дома выглядывает из квартиры в окно девочка и кричит.

Спасатели с помощью выдвижной лестницы добрались до ребенка, открыли окно через форточку и сняли трехлетнюю девочку с подоконника. Рядом с ней на полу в помещении кухни находился ее брат 2012 г.р. Двое детей были напуганы, так как остались дома одни.

В это время, когда опасность была предотвращена спасателями, в квартиру зашла мать детей. По ее словам было выяснено, что она, уложив детей спать, вышла на несколько минут в магазин. В это время дети проснулись и начали ее искать.

К счастью никто не пострадал.