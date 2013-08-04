В Калифорнии водитель намеренно сбил 12 человек, гулявших по набережной
11:11, 04 августа 2013Мир
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Водитель, протаранивший на автомобиле толпу пешеходов в Калифорнии, задержан полицией, передает телеканал NBC.
Очевидцы говорят, что водитель действовал осознанно / Фото : photowanderers.com
На пешеходную дорожку в популярном у туристов калифорнийском местечке Винус-Бич выехал автомобиль.
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В результате наезда травмы получили 12 человек. Один из них скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии, сообщает Росбалт.
Водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы считают, что автомобилист действовал осознанно.
Инцидент произошел в субботу вечером, когда пешеходная зона перед магазинами и кафе была заполнена отдыхающими. На месте ЧП работают следователи.
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