В Калифорнии водитель намеренно сбил 12 человек, гулявших по набережной

На пешеходную дорожку в популярном у туристов калифорнийском местечке Винус-Бич выехал автомобиль.

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В результате наезда травмы получили 12 человек. Один из них скончался в больнице, еще двое находятся в критическом состоянии, сообщает Росбалт.

Водитель скрылся с места происшествия. Очевидцы считают, что автомобилист действовал осознанно.

Инцидент произошел в субботу вечером, когда пешеходная зона перед магазинами и кафе была заполнена отдыхающими. На месте ЧП работают следователи.