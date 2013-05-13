Убийца 12 зрителей в Колорадо просит суд признать его невиновным

Джеймс Холмс, расстрелявший 12 человек на премьере фильма о Бэтмене летом прошлого года, попросил суд признать его невиновным по причине психического расстройства и, как следствие, неспособности отвечать за свои действия, сообщает в понедельник РИА Новости по информации Ассошиэйтед Пресс.

В ночь на 20 июля 2012 года 25-летний Холмс после начала фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды"распылил слезоточивый газ в зале кинотеатра в городе Аврора, штат Колорадо, а затем начал стрелять по зрителям, погибли 12 человек и десятки получили ранения.

Холмсу предъявлены обвинения в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами. Согласно законодательству штата Колорадо, в случае признания виновным по данной статье ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь. Признание Холмса невменяемым гарантирует ему защиту от смертной казни. Ожидается, что суд примет решение по поводу поданного ходатайства до 31 мая.