Президенту Чехии запретили пить и курить
20:38, 02 августа 2013Мир
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Милош Земан не намерен отказывать себе в удовольствии.
Милош Земан не намерен "идти на попятную" / Фото Pavel Ševela из Википедии
Врачи запретили президенту Чехии Милошу Земану употреблять алкоголь и курить, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.
Это произошло после того, как у главы государства диагностировали диабет.
Также сообщается, что президент не намерен отказываться от алкоголя и сигарет.
«Вместо обычных 50-60 сигарет господин президент будет выкуривать всего 20 и выпивать стакан вина за обедом», — заявил пресс-секретарь Земана.
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