Президенту Чехии запретили пить и курить

Врачи запретили президенту Чехии Милошу Земану употреблять алкоголь и курить, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Это произошло после того, как у главы государства диагностировали диабет.

Также сообщается, что президент не намерен отказываться от алкоголя и сигарет.

«Вместо обычных 50-60 сигарет господин президент будет выкуривать всего 20 и выпивать стакан вина за обедом», — заявил пресс-секретарь Земана.