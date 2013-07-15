Чехия дождалась погашения Россией долга СССР

"Поручить Минфину России провести с участием МИДа России, Минэкономразвития России и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (Внешэкономбанк) переговоры с чешской стороной", - говорится в распоряжении, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Остаток задолженности, согласно документу, составляет 8,060 миллиона долларов. Погашение долга будет осуществлено российской стороной единовременным платежом в размере 80% от суммы задолженности, то есть на 6,5 миллиона долларов. После этого обязательство РФ перед Чехией будут считаться полностью выполненными.

Минфин в текущем году уже подписал соглашение о погашении задолженности РФ по обязательствам бывшего СССР перед Словакией - в сумме 1,7 миллиарда долларов и Сербией - на 288,8 миллиона долларов.

Минфин РФ ранее сообщал, что до конца текущего года предполагается также завершить погашение задолженности перед Финляндией и Черногорией.