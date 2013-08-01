Российских военных избавят от двойных толкований истории

Выступая в среду на коллегии ведомства, он отметил, что если не получается подготовить единый курс истории для страны, нужно подготовить его для армии и ввести во все курcы обучения военнослужащих.

Помимо этого, министр поручил составить перечень обязательных для прочтения военнослужащими книг по военно-патриотической тематике.

В апреле, напоминает РИА Новости, президент страны Владимир Путин поручил правительству к концу года разработать единую концепцию курса истории России в школах и избавить учебники российских школьников от двойных толкований. Проект концепции по разработке этих учебников будет представлен на общественное обсуждение в сентябре.