В Индии школьный автобус столкнулся с грузовиком: погибли 13 детей

09:16, 30 июля 2013
Мир
605 0

Школьный автобус сегодня утром столкнулся с грузовиком в западном индийском штате Раджастхан, 13 детей погибли

Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

В больницу доставлены около 20 школьников.

По предварительным данным, автобус, в котором находились около 45 учеников частной школы в Ганганагаре, ехал в Ханумагарх, когда в него врезался грузовик.

Водитель грузовика скрылся с места трагедии.

По теме: Автобус Тернополь-Ровно столкнулся с иномаркой: есть погибший, 10 раненых

Другие подробности не приводятся.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter