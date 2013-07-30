В Индии школьный автобус столкнулся с грузовиком: погибли 13 детей
09:16, 30 июля 2013Мир
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Школьный автобус сегодня утром столкнулся с грузовиком в западном индийском штате Раджастхан, 13 детей погибли
Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
В больницу доставлены около 20 школьников.
По предварительным данным, автобус, в котором находились около 45 учеников частной школы в Ганганагаре, ехал в Ханумагарх, когда в него врезался грузовик.
Водитель грузовика скрылся с места трагедии.
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Другие подробности не приводятся.
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