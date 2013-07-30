В Индии школьный автобус столкнулся с грузовиком: погибли 13 детей

Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на индийский телеканал NDTV.

В больницу доставлены около 20 школьников.

По предварительным данным, автобус, в котором находились около 45 учеников частной школы в Ганганагаре, ехал в Ханумагарх, когда в него врезался грузовик.

Водитель грузовика скрылся с места трагедии.

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Другие подробности не приводятся.