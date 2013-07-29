Автобус Тернополь-Ровно столкнулся с иномаркой: есть погибший, 10 раненых

29 июля в 7:59 на автодороге Тернополь-Кременец, недалеко от с. Лозовая Тернопольского района, столкнулись рейсовый автобус IVECO DAILY, который двигался по маршруту Тернополь-Ровно, и легковой автомобиль Mercedes E 250.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Вследствие аварии 1 человек погиб (водитель автомобиля Mercedes) и 10 человек с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницы Тернополя. На момент ДТП в автобусе находилось 25 пассажиров.