Названы самые высокооплачиваемые актрисы Голливуда (фото)

Джоли уже возглавляла рейтинг два года назад, но в прошлом году заняла лишь четвертое место, а вперед вырвалась звезда вампирской саги "Сумерки" Кристен Стюарт. Теперь Стюарт оказалась на третьей строчке рейтинга с 22 миллионами долларов, передает РИА Новости.

Второе место в списке 2013 года досталось восходящей звезде Голливуда Дженнифер Лоуренс, заработавшей за год 26 миллионов долларов. В десятку самых высокооплачиваемых актрис также вошли Дженнифер Энистон, Эмма Стоун, Шарлиз Терон, Сандра Баллок, Натали Портман, Мила Кунис и Джулия Робертс.

Ранее в этом году журнал Forbes присудил Джоли первое место в списке 100 самых влиятельных голливудских актрис. Это произошло после того, как Джоли, чья мать скончалась от рака груди в возрасте 56 лет, перенесла операцию по удалению молочных желез. Как рассказала сама актриса в колонке газеты New York Times, она решилась на это после того, как врачи выявили у нее ген BRCA1, провоцирующий развитие рака молочной железы и яичников. Операция снизила риск развития рака груди с 87% до 5%.